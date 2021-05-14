14 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Granada 1 - 4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid deplasmanda hata yapmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Granada ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren , deplasmanda 4 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında , deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup ederek, şampiyonluk yarışındaki zirve takibine devam etti.

Real , (Dk. 17) ve 'in (Dk. 45) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı ev sahibi takım (Dk. 71) ile farkı 1'e indirse de (Dk.75) ve (Dk. 77) ile art arda goller bulan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Puanını 78'e çıkaran Real Madrid, haftayı deplasmanında 3-3 berabere kapatan 'nın (76) üzerinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin bitimine iki hafta kala 80 puanla lider olan , 16 Mayıs pazar günü sahasında 'yı yenip, Real Madrid'in deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Diğer yandan Real Madrid'de bu sezon 22'si ligde olmak üzere toplam 29 golü bulunan , sadece 2011-2012 (32) ve 2018-2019 (30) sezonlarında daha fazla gol attı.

Fransız futbolcu, La Liga'daki gol krallığı yarışında Barcelonalı 'nin (29 gol) ardından 2. sırada bulunuyor.

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