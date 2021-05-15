Almanya Bundesliga'da 33. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Freiburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Bayern Münih maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ