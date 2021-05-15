15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin 0 - 0 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hertha ile Köln yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin alt sıralarında bulunan iki takım olan ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Hertha Berlin puanını 35'e, Köln ise 30'a yükseltti.

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