15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Hertha Berlin 0 - 0 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Hertha Berlin ile Köln karşı karşıya geldi. Zorlu maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin alt sıralarında bulunan iki takım olan Hertha Berlin ile Köln karşı karşıya geldi. Zorlu maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Hertha Berlin puanını 35'e, Köln ise 30'a yükseltti.
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