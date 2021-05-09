Almanya Bundesliga'da 32. haftasında Köln ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Köln ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Freiburg maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 14:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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