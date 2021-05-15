15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Efsane futbolcu Eric Cantona'dan Filistin için yapılan kampanyaya destek

Cantona'dan Filistin'e destek
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.05.2021

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu , 'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan " için umut" () yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Fransız futbol adamı, eşi 'nin de yer aldığı kareye, ", Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin 'deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

'in 'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybederken, 950 kişi ise yaralandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Rangers ligi namağlup bitirdi! Rangers ligi namağlup bitirdi!
Leeds United deplasmanda kazandı! Leeds United deplasmanda kazandı!
İsveç'e kötü haber! Ibrahimovic... İsveç'e kötü haber! Ibrahimovic...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör