Almanya Bundesliga'da 33. haftasında Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ