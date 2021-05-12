12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

İspanya La Liga'nın 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Atletico , sahasında 'ı konuk edecek. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Atletico Madrid- maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Atletico ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - maçı 12 Mayıs Çarşamba günü saat 23.00'te Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇ ÖNÜ BİLGİLER (OPTA)

Real Sociedad ile oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden Atletico (3G 1B), tek yenilgisini Eylül 2019'da aldı.

Real Sociedad'ı konuk ettiği son yedi La Liga maçını kaybetmeyen Atletico (6G 1B), bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı.

Madrid takımlarına konuk olduğu son üç La Liga maçını kaybetmeyen Real Sociedad (1G 2B), 1980'den bu yana dört maçlık seri yakalayamıyor.

Bu sezon La Liga maçlarının ikinci yarılarında yediği goller nedeniyle en az puan kaybeden takım Atletico (3).

Atletico forması giyen , Real Sociedad'a karşı sahaya çıktığı 11 La Liga maçında 10 gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 5 asist).

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