09 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 2-0 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında sahasında 'ı 2-0 mağlup etti.

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım rakibini 2-0 mağlup etti.

Liverpool'un gollerini; 31. dakikada , 90. dakikada ise kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 57 yaparken, Southampton 37 puanda kaldı.
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