14 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, sezon sonunda sözleşmesi biten ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan yıldız futbolcu için yapılan teklifi açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

ekiplerinden forması giyen ve adı 'nın dev kulüpleriyle anılan , 'da gündem olmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.

Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...

ekibinden istediği teklifi alamayan milli futbolcunun, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...

Adı sık sık ekipleriyle anılan 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...

JUVENTUS HAKAN İÇİN DEVREDE

Calciomercato.com'da yer alan habere göre , 'na teklif yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Haberde devinin yıldız futbolcuya 5 milyon Euro teklif yaptığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...

, yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü 'na ilk başta 3.5 milyon Euro'luk teklif yapmış, daha sonra teklifini 4 milyon Euro'ya yükseltmişti.

Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...

Bu sezon formasıyla 41 maça çıkan milli futbolcu, 9 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

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