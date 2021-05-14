Son dakika transfer haberleri: Milan'a Hakan Çalhanoğlu çelmesi! Yeni takımı...
Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, sezon sonunda sözleşmesi biten ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan yıldız futbolcu için yapılan teklifi açıkladı. İşte detaylar...
Serie A ekiplerinden Milan forması giyen ve adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.
Milano ekibinden istediği teklifi alamayan milli futbolcunun, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
Adı sık sık Premier Lig ekipleriyle anılan 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
JUVENTUS HAKAN İÇİN DEVREDE
Calciomercato.com'da yer alan habere göre Juventus, Hakan Çalhanoğlu'na teklif yaptı.
5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Haberde İtalyan devinin yıldız futbolcuya 5 milyon Euro teklif yaptığı belirtildi.
Milan, yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü Hakan Çalhanoğlu'na ilk başta 3.5 milyon Euro'luk teklif yapmış, daha sonra teklifini 4 milyon Euro'ya yükseltmişti.
Bu sezon Milan formasıyla 41 maça çıkan milli futbolcu, 9 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
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