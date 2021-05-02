02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese 1 - 2 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ronaldo Juve'yi galibiyete taşıdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

İtalya Serie A'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 10. dakikada Molina'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 83 ve 89'da 'dan geldi ve Juventus maçı 2-1 kazandı.

İtalya Serie A 34. hafta maçında deplasmanda 'ye konuk oldu.

'da oynanan zorlu mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golü 10. dakikada 'dan gelirken, Juventus'un golleri 83 ve 89. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Juventus puanını 69 çıkardı, Udinese ise 39 puanda kaldı.

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