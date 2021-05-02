02 Mayıs 2021, Pazar
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Udinese 1 - 2 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Udinese ile Juventus karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 10. dakikada Molina'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 83 ve 89'da Cristiano Ronaldo'dan geldi ve Juventus maçı 2-1 kazandı.
İtalya Serie A 34. hafta maçında Juventus deplasmanda Udinese'ye konuk oldu.
Dacia Arena'da oynanan zorlu mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golü 10. dakikada Nahuel Molina'dan gelirken, Juventus'un golleri 83 ve 89. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Bu sonuçla Juventus puanını 69 çıkardı, Udinese ise 39 puanda kaldı.
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