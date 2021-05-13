Leipzig 1 - 4 Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya'da kupa heyecanı yaşandı. Finalde Red Bull Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Dortmund, Sancho'nun ve Haaland'ın 2'şer golleriyle maçı 4-1 kazandı ve kupayı alan taraf oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Almanya Kupası finalinde Leipzig'i 4-1 mağlup eden Borussia Dortmund, kupayı müzesine götürdü.
Almanya Kupası final karşılaşmasında Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, kupanın sahibi oldu. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 45+2'nci dakikalarda Jadon Sancho ile 28 ve 88'inci dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Leipzig'in mücadeledeki tek golü ise 71'inci dakikada Dani Olmo'dan geldi.
İki takım geçtiğimiz hafta sonunda ligde karşı karşıya gelmiş, Borussia Dortmund o maçta da rakibini 3-2 mağlup etme başarısı göstermişti.
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