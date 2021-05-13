14 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig 1 - 4 Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Kupası B. Dortmund'un!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

'da kupa heyecanı yaşandı. Finalde Red Bull ile karşı karşıya geldi. , Sancho'nun ve Haaland'ın 2'şer golleriyle maçı 4-1 kazandı ve kupayı alan taraf oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kupası finalinde 'i 4-1 mağlup eden , kupayı müzesine götürdü.

final karşılaşmasında Leipzig ile Borussia karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, kupanın sahibi oldu. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 45+2'nci dakikalarda ile 28 ve 88'inci dakikalarda kaydetti. Leipzig'in mücadeledeki tek golü ise 71'inci dakikada 'dan geldi.

İki takım geçtiğimiz hafta sonunda ligde karşı karşıya gelmiş, Borussia Dortmund o maçta da rakibini 3-2 mağlup etme başarısı göstermişti.

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