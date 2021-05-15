15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United 3-4 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gol düellosunda kazanan City
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

İngiltere 'in 36. haftasında sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen , deplasmanda 'ı 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'in 36. haftasında ile , St. Jame Park'ta kozlarını paylaştı. , 7 golün atıldığı maçta rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Manchester City'e galibiyeti getiren goller 39. dakikada ile 42, 64 ve 66. dakikalarda 'ten geldi. Ev sahibin takımın gollerini ise 25. dakikada , 45+6. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada kaydetti.

Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Manchester City bu sonuçla puanını 83'e yükseltti. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Newcastle United ise 39 puanla 16. sırada kaldı.

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