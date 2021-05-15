Newcastle United 3-4 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Premier Lig'in 36. haftasında Newcastle United ile Manchester City, St. Jame Park'ta kozlarını paylaştı. City, 7 golün atıldığı maçta rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Manchester City'e galibiyeti getiren goller 39. dakikada Joao Cancelo ile 42, 64 ve 66. dakikalarda Ferran Torres'ten geldi. Ev sahibin takımın gollerini ise 25. dakikada Emil Krafth, 45+6. dakikada penaltıdan Joelinton ve 62. dakikada Joe Willock kaydetti.
Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Manchester City bu sonuçla puanını 83'e yükseltti. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Newcastle United ise 39 puanla 16. sırada kaldı.
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