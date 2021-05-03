03 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Premier Lig'de ayrılıkçı turnuvalara karşı yeni tedbir! Resmen açıklandı...

Premier Lig'den yeni tedbir! Avrupa Süper Ligi gibi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

yönetimi, gibi FIFA ve 'dan bağımsız turnuvalar için tedbir aldı. Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ek kurallar ve düzenlemelerin konulacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

yönetimi, benzeri ayrılıkçı turnuva girişimlerine karşı alacağı önlemleri duyurdu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, tedbirlerle gelecekteki benzer tehditleri durdurmanın hedeflendiği belirtildi.

Buna göre açık rekabet ilkelerini sağlamak için ek kurallar ve düzenlemeler konulacak.

Tüm kulüp sahipleri, kendilerini Premier Lig'in temel prensiplerine bağlı kılan yeni bir sözleşme imzalayacak. Kuralları ihlal eden kulüplere, önemli yaptırımlar uygulanacak.

Açıklamada ayrıca İngiliz devleti ve () ile beraber futbol piramidini, sportif liyakat ilkelerini ve futbol camiasının bütünlüğünü korumayı amaçlayan mevzuat üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

İngiliz futbolunun geleceği için devlet ve FA'nın yanı sıra , (EFL), İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve taraftar gruplarıyla ortak hareket edileceği de kaydedildi.

İngiltere'den , , , , ve 'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de 48 saat içinde girişimden çekildiğini açıklamıştı.

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