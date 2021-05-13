Almanya Kupası final maçında RB Leipzig ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. final maçında RB Leipzig ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Dortmund maçı 13 Mayıs Perşembe günü saat 21:45'te Spor Smart 2'de canlı yayınlanacak.

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