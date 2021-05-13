13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Kupası Finali

RB Leipzig - Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

final maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. final maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Dortmund maçı 13 Mayıs Perşembe günü saat 21:45'te 'de canlı yayınlanacak.

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