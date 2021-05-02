02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Feyenoord'lu Splinter de Mooij tıp fakültesini kazandı futbolu bıraktı!

Tıp fakültesini kazandı futbolu bıraktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'un 19 yaşındaki futbolcusu , tıp fakültesini kazandığı için futbolu bıraktığını açıkladı. 19 yaşındaki Mooj, 2018 yılında Feyenoord ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Genç isim bu flaş kararı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Hollanda'nın takımında forma giyen çarpıcı bir karar imza attı. Üniversitede tıp fakültesini kazandığını duyuran genç futbolcu, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan genç futbolcu, "2013 yılında Feyenoord tarafından izlendiğimde ve daha sonra ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımda profesyonel futbolcu olma hayalim gerçek oldu. Feyenoord'da geçen 7 harika yılın ardından, bugün Feyenoord'a ikinci hayalim olan doktor olmak için kulüpten ayrılacağımı bildirdim. Tıbbi çalışmalarıma bu yılın Eylül ayında başlayacağım. Sizden aldığım harika eğitim ve rehberlik için Feyenoord Akademisi ve Key Sports personeli Feyenoord'a teşekkür ederim. Ve takım arkadaşlarıma da birlikte yaşadığımız her şey için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

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