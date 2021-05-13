13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de heyecan devam ediyor. ile Ozan Kabaklı kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Liverpool maçı 13 Mayıs Perşembe günü saat 22:15'te 'ta canlı yayınlanacak.

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