13 Mayıs 2021, Perşembe
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Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Ozan Kabaklı Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester United - Liverpool maçı 13 Mayıs Perşembe günü saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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