13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United - Liverpool maçı öncesi kaos! Otobüsün önü kesildi

ManU - Liverpool maçı öncesi kaos! Otobüsün önü kesildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de ile deplasmanda karşılaşacak olan 'un, karşılaşma öncesi otobüsünün önü kesildi. Manchester United taraftarı olduğu belirtilen kişiler takım otobüsünün önünü keserek lastikleri patlattı.

'de ile deplasmanda karşılaşacak olan 'un, karşılaşma öncesi otobüsünün önü kesildi. Manchester United taraftarı olduğu belirtilen kişiler takım otobüsünün önünü keserek lastikleri patlattı.

Manchester United ile Liverpool daha önce 'da yaşanan olaylardan dolayı maça çıkamamış ve karşılaşma bugüne ertelenmişti.

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