13 Mayıs 2021, Perşembe
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Manchester United ile Liverpool daha önce Old Trafford'da yaşanan olaylardan dolayı maça çıkamamış ve karşılaşma bugüne ertelenmişti.
Manchester United - Liverpool maçı öncesi kaos! Otobüsün önü kesildi
İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'un, karşılaşma öncesi otobüsünün önü kesildi. Manchester United taraftarı olduğu belirtilen kişiler takım otobüsünün önünü keserek lastikleri patlattı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'un, karşılaşma öncesi otobüsünün önü kesildi. Manchester United taraftarı olduğu belirtilen kişiler takım otobüsünün önünü keserek lastikleri patlattı.
Manchester United ile Liverpool daha önce Old Trafford'da yaşanan olaylardan dolayı maça çıkamamış ve karşılaşma bugüne ertelenmişti.
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