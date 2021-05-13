Son dakika spor haberi: Real Madrid'de Sergio Ramos devri kapanıyor! Paris Saint-Germain ve Manchester United...
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de bir devir kapanıyor. Takımın uzun yıllardır formasını giyen Sergio Ramos'un, sezon sonu eflatun beyazlılardan ayrılması bekleniyor. İspanyol stoper ile kulüp arasındaki görüşmeler tıkandı. Peki Sergio Ramos'un yeni adresi neresi olacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Real Madrid'de Sergio Ramos devri kapanıyor. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre eflatun beyazlılar, yeni sözleşme için tecrübeli defans oyuncusuyla masaya oturmayacak.
Real Madrid'in son olarak Sergio Ramos'a yüzde on maaş kesintisi içeren yeni bir yıllık anlaşma teklif ettiği ancak İspanyol yıldızın 2 yıllık sözleşmede ısrarcı olduğu iddia edildi. Ramos, Eden Hazard ile Gareth Bale'in ardından takımda en çok maaş alan 3. futbolcu konumunda.
Takımdan ayrılacağına kesin gözle bakılan 35 yaşındaki futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merak konusu. Halihazırda İspanyol yıldız ile Paris Saint Germain ile Manchester United ilgileniyor.
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