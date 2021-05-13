13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de Sergio Ramos devri kapanıyor! Paris Saint-Germain ve Manchester United...

Bir devir kapanıyor! Ramos'un yeni adresi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

İspanya La Liga ekiplerinden 'de bir devir kapanıyor. Takımın uzun yıllardır formasını giyen 'un, sezon sonu eflatun beyazlılardan ayrılması bekleniyor. stoper ile kulüp arasındaki görüşmeler tıkandı. Peki Sergio Ramos'un yeni adresi neresi olacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de devri kapanıyor. basınından Marca'da yer alan habere göre eflatun beyazlılar, yeni sözleşme için tecrübeli defans oyuncusuyla masaya oturmayacak.

Real Madrid'in son olarak Sergio Ramos'a yüzde on maaş kesintisi içeren yeni bir yıllık anlaşma teklif ettiği ancak İspanyol yıldızın 2 yıllık sözleşmede ısrarcı olduğu iddia edildi. Ramos, ile 'in ardından takımda en çok maaş alan 3. futbolcu konumunda.

Takımdan ayrılacağına kesin gözle bakılan 35 yaşındaki futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merak konusu. Halihazırda İspanyol yıldız ile ile ilgileniyor.

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