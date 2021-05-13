13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VİLLA - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Everton maçı 13 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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