İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VİLLA - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Everton maçı 13 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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