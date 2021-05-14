14 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 2 - 4 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gol düellosunda Liverpool ayakta kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

'in 34. haftasında ve kozlarını paylaştı. Gol düellosuna dönen maçta Liverpool, Firmino'nun 2, Jota ve 'ın golleriyle maçı 4-2 kazanarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. İkili ezeli rakip ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maça iyi başladı ve 10. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Liverpool cephesinden yanıt, 34'te Jota, 45+3 ve 47'de Firmino'dan geldi. 68. dakikada 'ın golüyle umutlanan United'in umutlarını, 90'da bitirdi. Maçı Liverpool 4-2 kazandı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 60'a yükseltti ve 'ne adını yazdırmak için altın değerinde bir 3 puan aldı. Manchester United ise lider 'nin gerisinde 10 puan gerisinde 70 puanda kaldı.

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