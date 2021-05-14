İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United ve Liverpool kozlarını paylaştı. Gol düellosuna dönen maçta Liverpool, Firmino'nun 2, Jota ve Salah'ın golleriyle maçı 4-2 kazanarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. İkili ezeli rakip Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maça iyi başladı ve 10. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Liverpool cephesinden yanıt, 34'te Jota, 45+3 ve 47'de Firmino'dan geldi. 68. dakikada Rashford'ın golüyle umutlanan United'in umutlarını, 90'da Mohamed Salah bitirdi. Maçı Liverpool 4-2 kazandı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 60'a yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmak için altın değerinde bir 3 puan aldı. Manchester United ise lider Manchester City'nin gerisinde 10 puan gerisinde 70 puanda kaldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ