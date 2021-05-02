02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle 0 - 2 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 34. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Topçular, ve 'ın golleriyle maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında bir dönem 'ta da forma giyen 'nin attığı golle öne geçen Arsenal'da, 66'da skoru belirledi. ekibi maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 49'a yükseltirken, United düşme hattının hemen üzerinde 36 puanda kaldı.

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