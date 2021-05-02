02 Mayıs 2021, Pazar
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Newcastle 0 - 2 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Topçular, Elneny ve Aubameyang'ın golleriyle maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Elneny'nin attığı golle öne geçen Arsenal'da, 66'da Aubameyang skoru belirledi. Kuzey Londra ekibi maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Arsenal puanını 49'a yükseltirken, Newcastle United düşme hattının hemen üzerinde 36 puanda kaldı.
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