Son dakika spor haberi: Lille Teknik Direktörü Galtier'den flaş açıklama! "Burak Yılmaz sahanın..."
Fransa Lig 1'de lider konumda bulunan Lille'de, teknik direktör Christophe Galtier'den Burak Yılmaz ile ilgili flaş sözler geldi. Galtier, "Burak sahanın ve haftanın lideri dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin Ligue 1 lideri Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice maçında gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sahanın ve haftanın lideri olduğunu söyledi.
Galtier, Ligue 1'de Nice'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle arka arkaya 9 karşılaşmada forma giyemediğini anımsatarak, "Burak Yılmaz'ın geri dönüşü takımımız ve ofansımız için gerçek bir artı. Burak sahanın ve haftanın lideri." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz'ın 2 sarı kartı bulunduğu ifade eden Galtier, milli futbolcunun bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşeceğini, bunu önlemek için onu oyundan çıkardığını söyledi.
Galtier, bu durumu Burak Yılmaz ile konuştuğunu da kaydetti.
Burak Yılmaz ile Jonathan David arasındaki uyuma dikkati çeken Galtier, bu iki futbolcunun sahada uyumlu şekilde performans sergilemeleri için antrenmanlarda bu konuda çalışma yaptıklarını aktardı.
Galtier, Burak Yılmaz'ın gol atmaya alışık olduğunu belirtti.
Ligue 1'in 35. hafta karşılaşmasında dün Lille'in Nice'i 2-0 yendiği maçın gollerini milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik atmıştı.
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