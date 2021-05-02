02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lille Teknik Direktörü Galtier'den flaş açıklama! "Burak Yılmaz sahanın..."

Galtier'den flaş açıklama! Burak Yılmaz sahanın...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Fransa Lig 1'de lider konumda bulunan 'de, teknik direktör 'den ile ilgili flaş sözler geldi. Galtier, "Burak sahanın ve haftanın lideri dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nin lideri 'in teknik direktörü , maçında gol atan milli futbolcu 'ın sahanın ve haftanın lideri olduğunu söyledi.

Galtier, Ligue 1'de Nice'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle arka arkaya 9 karşılaşmada forma giyemediğini anımsatarak, "Burak Yılmaz'ın geri dönüşü takımımız ve ofansımız için gerçek bir artı. Burak sahanın ve haftanın lideri." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz'ın 2 sarı kartı bulunduğu ifade eden Galtier, milli futbolcunun bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşeceğini, bunu önlemek için onu oyundan çıkardığını söyledi.

Galtier, bu durumu Burak Yılmaz ile konuştuğunu da kaydetti.

Burak Yılmaz ile arasındaki uyuma dikkati çeken Galtier, bu iki futbolcunun sahada uyumlu şekilde performans sergilemeleri için antrenmanlarda bu konuda çalışma yaptıklarını aktardı.

Galtier, Burak Yılmaz'ın gol atmaya alışık olduğunu belirtti.

Ligue 1'in 35. hafta karşılaşmasında dün Lille'in Nice'i 2-0 yendiği maçın gollerini milli futbolcular Burak Yılmaz ve atmıştı.

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