12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Torino Milan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Torino Milan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

İtalya Serie A'nın 36. haftasında milli futbolcumuz Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda Torino ile kozlarını paylaşacak. Peki, Torino-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Torino-Milan maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Serie A'nın 36. haftasında milli futbolcumuz Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Torino deplasmanına konuk oluyor. İşte Torino-Milan maçıyla ilgili tüm bilgiler...

TORINO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) oynanacak Torino-Milan maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve 'ten canlı yayınlanacak.

TORINO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Sirigu, Buongiorno, N'Koulou, Bremer, Mandragora, Ansaldi, Vojvoda, Verdi, , Belotti, Sanabria

Milan: , , , , Calabria, , , Hakan, , , Ibrahimovic

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