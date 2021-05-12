Inter - Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 36. haftasında sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Inter, sahasında Roma'yı ağırlıyor. Peki, Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Inter-Roma maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Serie A'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Inter ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Roma maçı 12 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

INTER-ROMA MAÇ ÖNÜ BİLGİLER (OPTA)

Inter ile Roma arasında oynanan son altı Serie A maçı berabere biterken; lig tarihinde daha uzun bir seriye sahip tek rekabet Roma ile Lazio arasında (1990-1993 arasında 7 beraberlik).

Inter, Ekim 2015'teki 1-0'lık galibiyetten bu yana Roma'yı konuk ettiği hiçbir Serie A maçını kazanamıyor (3B 1M).

Deplasmanda beş maçtır kazanamayan ve son üç karşılaşmadan puansız ayrılan Roma, daha uzun bir yenilgi serisini en son Kasım 2008'de yaşadı (5).

Antonio Conte'nin Inter'de göreve geldiği 2019/20 sezonunda bu yana Serie A'da mağlup edemediği tek takım Roma (3B).

Inter forveti Lautaro Martinez'in Serie A kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla süre sahada kaldığı rakibi Roma (323 dakika).

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