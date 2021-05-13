13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 0 - 1 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Derbide kazanan Arsenal!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

İngiltere 'in 36. haftası derbisine sahne oldu. , sahasında 'i ağırladı. İki ezeli rakibin maçını Arsenal, 16. dakikada 'un golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar...

'de oynanan derbisinde , deplasmanda 'yi 1-0 mağlup etti.

Ligin 35. hafta maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, 'nda Arsenal'i ağırladı.

Konuk ekip Arsenal, karşılaşmanın 16. dakikasında 'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Chelsea 64 puanla ligde 4. sırada kalırken, Arsenal 55 puanla 8. sıraya yükseldi.

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