13 Mayıs 2021, Perşembe
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Chelsea 0 - 1 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 36. haftası Londra derbisine sahne oldu. Chelsea, sahasında Arsenal'i ağırladı. İki ezeli rakibin maçını Arsenal, 16. dakikada Emile Smith Rowe'un golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar...
Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Ligin 35. hafta maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.
Konuk ekip Arsenal, karşılaşmanın 16. dakikasında Emile Smith Rowe'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Chelsea 64 puanla ligde 4. sırada kalırken, Arsenal 55 puanla 8. sıraya yükseldi.
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