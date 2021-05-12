12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun bitimine 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadelesini sürdüren , evinde 'yı ağırlıyor. Peki, Sevilla-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Sevilla-Valencia maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İspanya La Liga'da nefes kesen maçlar oynanıyor. Ligde 4. sırada yer alan , bu sezon beklentileri karşılayamayan 'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 71, konuk ekibin ise 39 puanı mevcut.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla'nın sahasında Valencia'yı konuk edeceği maç TSİ 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, , ; Suso, En-Nesyri, Ocampos

Valencia: Cillessen; , Guillamon, Diakhaby; Correia, , Wass, Gaya; Lee, Gomez, Guedes

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