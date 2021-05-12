Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun bitimine 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadelesini sürdüren Sevilla, evinde Valencia'yı ağırlıyor. Peki, Sevilla-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Sevilla-Valencia maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İspanya La Liga'da nefes kesen maçlar oynanıyor. Ligde 4. sırada yer alan Sevilla, bu sezon beklentileri karşılayamayan Valencia'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 71, konuk ekibin ise 39 puanı mevcut.
SEVILLA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla'nın sahasında Valencia'yı konuk edeceği maç TSİ 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
SEVILLA-VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Gomez, Fernando; Suso, En-Nesyri, Ocampos
Valencia: Cillessen; Gabriel, Guillamon, Diakhaby; Correia, Soler, Wass, Gaya; Lee, Gomez, Guedes
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