12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 1-2 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)

H. Berlin'den kritik 3 puan!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Almanya 'nın 32. haftasında küme düşmesi kesinleşen sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi temsilcisi 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 32. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Kritik sıralarda bulunan Hertha , maçı 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

H. Berlin'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada ve 74'te kaydetti. 'nin tek golü ise 6. dakikada 'ten geldi.

Ayrıca konuk ekipte Lukebakio 89. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Schalke 13 puanda kalırken, Hertha Berlin ise 34 puana yükseldi.

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