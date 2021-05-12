12 Mayıs 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Schalke 04 1-2 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında küme düşmesi kesinleşen Schalke 04 sahasında Hertha Berlin'i ağırladı. Mücadeleyi Berlin temsilcisi 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bundesliga'nın 32. hafta karşılaşmasında Schalke 04 ile Hertha Berlin kozlarını paylaştı. Kritik sıralarda bulunan Hertha Berlin, maçı 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
H. Berlin'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Boyata ve 74'te Ngankam kaydetti. Schalke'nin tek golü ise 6. dakikada Harit'ten geldi.
Ayrıca konuk ekipte Lukebakio 89. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Schalke 13 puanda kalırken, Hertha Berlin ise 34 puana yükseldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig