Schalke 04 1-2 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında küme düşmesi kesinleşen Schalke 04 sahasında Hertha Berlin'i ağırladı. Mücadeleyi Berlin temsilcisi 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bundesliga'nın 32. hafta karşılaşmasında Schalke 04 ile Hertha Berlin kozlarını paylaştı. Kritik sıralarda bulunan Hertha Berlin, maçı 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

H. Berlin'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Boyata ve 74'te Ngankam kaydetti. Schalke'nin tek golü ise 6. dakikada Harit'ten geldi.

Ayrıca konuk ekipte Lukebakio 89. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Schalke 13 puanda kalırken, Hertha Berlin ise 34 puana yükseldi.

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