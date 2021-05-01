01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 2 - 0 Fulham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Havertz Chelsea'yi 3 puana taşıdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 34. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Maviler, 'in 2 golüyle maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in 34. haftasında , sahasında 'ı 2-0 mağlup etti.

Ligi ilk 4 sırada bitirerek bileti almayı hedefleyen Chelsea, küme düşme potasındaki Fulham'ı ağırladı.

Mavi-beyazlı ekip, 'nda oynanan mücadeleyi 10 ve 49. dakikalarda 'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Puanını 61'e yükselten Chelsea 4. sıradaki yerini korurken, Fulham ise 27 puanla 18. sırada kaldı.

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