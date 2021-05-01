01 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Chelsea 2 - 0 Fulham (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea, sahasında Fulham'ı konuk etti. Maviler, Kai Havertz'in 2 golüyle maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti.
Ligi ilk 4 sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti almayı hedefleyen Chelsea, küme düşme potasındaki Fulham'ı ağırladı.
Mavi-beyazlı ekip, Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleyi 10 ve 49. dakikalarda Kai Havertz'in attığı gollerle 2-0 kazandı.
Puanını 61'e yükselten Chelsea 4. sıradaki yerini korurken, Fulham ise 27 puanla 18. sırada kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig