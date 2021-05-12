12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Sevilla 1 - 0 Valencia (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Sevilla ile Valencia karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 66. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle maçı 1-0 kazandı. İşte detaylar...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Sevilla ile Valencia karşı karşıya geldi. Sevilla maçın 66. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Sevilla puanını 74'e yükseltirken, Valencia ise 39 puanda kaldı.
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