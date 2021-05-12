12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla 1 - 0 Valencia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sevilla tek golle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.05.2021

'nın 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 66. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle maçı 1-0 kazandı. İşte detaylar...

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Sevilla maçın 66. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Sevilla puanını 74'e yükseltirken, Valencia ise 39 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Celticlilerden Filistin bayraklarını kaldıran yönetime tepki... Celticlilerden Filistin bayraklarını kaldıran yönetime tepki...
H. Berlin'den kritik 3 puan! H. Berlin'den kritik 3 puan!
Ajax'tan taraftara büyük jest! Kupayı erittiler ve... Ajax'tan taraftara büyük jest! Kupayı erittiler ve...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör