İspanya La Liga'nın 36. haftasında Sevilla ile Valencia karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 66. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle maçı 1-0 kazandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Sevilla ile Valencia karşı karşıya geldi. Sevilla maçın 66. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Sevilla puanını 74'e yükseltirken, Valencia ise 39 puanda kaldı.

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