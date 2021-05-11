Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City oldu!

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında ikinci sırada bulunan Manchester United, sahasında Leicester City'e mağlup oldu. Bu puan kaybının ardından lider Manchester City ile bitime 3 hafta kala puan farkı 10'a çıktı. Maviler de şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'de şampiyon belli oldu. 36. hafta maçında lig ikincisi Manchester United, Leicester City ile karşılaştı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı karşılaşmada Leicester City rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla bitime 3 maç kala Manchester City en yakın rakibiyle puan farkını 10'a çıkarttı ve şampiyonluğunu ilan etti.

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