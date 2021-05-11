12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City oldu!

Şampiyon Manchester City oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 36. haftasında ikinci sırada bulunan , sahasında 'e mağlup oldu. Bu puan kaybının ardından lider ile bitime 3 hafta kala puan farkı 10'a çıktı. Maviler de şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de şampiyon belli oldu. 36. hafta maçında lig ikincisi , ile karşılaştı. Milli yıldızımız 'nün de gol attığı karşılaşmada Leicester City rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla bitime 3 maç kala en yakın rakibiyle puan farkını 10'a çıkarttı ve şampiyonluğunu ilan etti.

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