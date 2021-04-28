28 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lionel Messi servet döktü! Tam 39 katlı...

Lionel Messi servet döktü! Tam 39 katlı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Yıldız futbolcu , 'da 'da kıyısında 39 katlı dev binanın 9. katını satın aldı. Arjantinli oyuncunun bu rezidans için ödediği ücret ise 5 milyon sterlin. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın süper yıldızı , 'da kıyısında 39 katlı dev yapının 9. katını satın aldı. Yıldız futbolcunun bu rezidans için ödediği toplam rakam ise 5 milyon sterlin...

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve kulüpteki geleceği henüz netleşmeyen Lionel 'nin son hamlesi kafaları karıştıracak cinsten.

Hürriyet'in haberine göre, Arjantinli süper yıldız, 'da zenginleri yaşadığı Florida'dan bir rezidans aldı. Messi, 39 katlı dev yapının 9. katını komple satın alırken yıldız futbolcunun ödediği toplam rakamın 5 milyon sterlin olduğu belirtildi.

'nin doğu yakasında Atlas Okyanusu kıyısında yer alan rezidans, 360 derece manzaraya sahip. 4 banyo ve 4 yatak odasının bulunduğu 9. kat, 511 metrekarelik büyüklüğe sahip. Messi'nin bu yeni dairesinde bin şarap şişesini içine alabilecek bir mahsen bulunduğu da belirtiliyor.

NEDEN AMERİKA?

Bilindiği gibi ile yaşanan krizde ayrılık aşamasına gelen yıldız futbolcu 'dan sonra takımı tekrar sahiplenmişti.

Lionel Messi'nin bu yatırımı kafaları karıştırırken Arjantinli yıldızın Barcelona sonrası kariyeriyle ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Arjantinli'nin, kariyer planında Amerika'nın da bulunduğu ifade ediliyor. ve 'nin yanı sıra takımları da Lionel Messi için pusuda bekliyor.

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