28 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Lille'den Türk bayraklı paylaşım!
Fransa Ligue 1'de zorlu rakiplerin önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluğa yürüyen Lille, Türk bayraklı paylaşım yaptı. Fransız temsilcisi, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i paylaşarak 'Turkish connection' (Türk bağlantısı) ifadesinde bulundu. | Son dakika spor haberleri
Fransa Ligue 1'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Lille'den Türk bayraklı paylaşım geldi.
Fransız ekibi, bu sezon adeta takımı sırtında taşıyan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i paylaşarak 'Turkish connection' (Türk bağlantısı) yazdı.
🇹🇷 Turkish connection pic.twitter.com/qHr1TsfQ9d— LOSC (@losclive) April 28, 2021
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