28 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lille'den Türk bayraklı paylaşım!

Lille'den Türk bayraklı paylaşım!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

'de zorlu rakiplerin önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluğa yürüyen , Türk bayraklı paylaşım yaptı. temsilcisi, , ve 'i paylaşarak 'Turkish connection' (Türk bağlantısı) ifadesinde bulundu. | Son dakika spor haberleri

'de adım adım şampiyonluğa yürüyen 'den Türk bayraklı paylaşım geldi.

ekibi, bu sezon adeta takımı sırtında taşıyan , ve 'i paylaşarak 'Turkish connection' (Türk bağlantısı) yazdı.

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