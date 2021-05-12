12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Levante 3-3 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barça liderlik şansını tepti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'nın 36. haftasında , 2-0 öne geçtiği maçta ile 3-3 berabere kalarak liderliğe yükselme şansını kaybetti.

İspanya 'da 36. hafta maçında şampiyonluk adaylarından deplasmanda ile karşılaştı. ekibi 2-0 öne geçtiği maçta galip gelemedi ve sahadan bir puanla ayrıldı. Barcelona böylelikle şampiyonluk yolunda ağır yara alırken maç fazlasıyla da olsa liderlik fırsatını tepti.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini , ve kaydetti. Ev sahibi Levante adına ise goller , ve 'dan geldi.

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