12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Levante 3-3 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)
La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, 2-0 öne geçtiği maçta Levante ile 3-3 berabere kalarak liderliğe yükselme şansını kaybetti.
İspanya La Liga'da 36. hafta maçında şampiyonluk adaylarından Barcelona deplasmanda Levante ile karşılaştı. Katalan ekibi 2-0 öne geçtiği maçta galip gelemedi ve sahadan bir puanla ayrıldı. Barcelona böylelikle şampiyonluk yolunda ağır yara alırken maç fazlasıyla da olsa liderlik fırsatını tepti.
Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Messi, Pedri ve Dembele kaydetti. Ev sahibi Levante adına ise goller Melero, Morales ve Leon'dan geldi.
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