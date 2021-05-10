10 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lille taraftarları Burak Yılmaz'ın serbest vuruşunu ayın golü seçti!

Burak'ın golü ayın golü seçildi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.05.2021

Fransa ekiplerinden , milli oyuncu 'ın deplasmanında attığı frikik golünü ayın golü olarak seçti. Kulübün resmi Twitter hesabından Türkçe olarak yapılan açıklamada, milli futbolcumuzun golünün taraftarların oylarıyla belirlendiğini kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

() takımlarından , milli oyuncu 'ın deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, taraftarlar tarafından nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından Türkçe olarak yapılan açıklamada, nisan ayının en iyi golünün taraftarların oylarıyla belirlendiği kaydedildi.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Süper Lig devleriyle adı geçiyordu! ManU'dan flaş hamle Süper Lig devleriyle adı geçiyordu! ManU'dan flaş hamle
Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı
Pogba'dan Fenerbahçe sözleri! İtiraf etti Pogba'dan Fenerbahçe sözleri! İtiraf etti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör