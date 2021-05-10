Son dakika spor haberi: Lille taraftarları Burak Yılmaz'ın serbest vuruşunu ayın golü seçti!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında attığı frikik golünü ayın golü olarak seçti. Kulübün resmi Twitter hesabından Türkçe olarak yapılan açıklamada, milli futbolcumuzun golünün taraftarların oylarıyla belirlendiğini kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, taraftarlar tarafından nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından Türkçe olarak yapılan açıklamada, nisan ayının en iyi golünün taraftarların oylarıyla belirlendiği kaydedildi.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

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