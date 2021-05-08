08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Inter - Sampdoria maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Inter ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Sampdoria maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da 'te canlı yayınlanacak.

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