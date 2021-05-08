İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Sampdoria karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Inter ile Sampdoria kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Sampdoria maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ