İtalya Serie A'nın 35. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Juventus ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Milan maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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