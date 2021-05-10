10 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Adı Süper Lig'in devleriyle anılıyordu! Manchester United'dan flaş hamle...

Süper Lig devleriyle adı geçiyordu! ManU'dan flaş hamle
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

ekiplerinden forması giyen 'nin adı, 'in devleri , ve ile de anılıyordu. İngiliz kulübü Uruguaylı yıldızın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ekiplerinden , Uruguaylı yıldız futbolcusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'nin 1 yıl daha takımda kalacak olması nedeniyle duyulan mutluluk dile getirildi.

Sözleşmesini uzattıktan sonra konuşan Cavani, "Sezon boyunca kulübe ve onun temsil ettiği her şeye karşı büyük bir sevgi geliştirdim. Takım arkadaşlarımla ve işin perde arkasında çalışan kulüp personeliyle derin bir bağ hissediyorum. Bana her gün fazladan motivasyon veriyorlar ve biliyorum ki birlikte özel şeyler başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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