Son dakika spor haberi: Adı Süper Lig'in devleriyle anılıyordu! Manchester United'dan flaş hamle...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Edinson Cavani'nin adı, Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu. İngiliz kulübü Uruguaylı yıldızın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Uruguaylı yıldız futbolcusu Edinson Cavani ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cavani'nin 1 yıl daha takımda kalacak olması nedeniyle duyulan mutluluk dile getirildi.
Sözleşmesini uzattıktan sonra konuşan Cavani, "Sezon boyunca kulübe ve onun temsil ettiği her şeye karşı büyük bir sevgi geliştirdim. Takım arkadaşlarımla ve işin perde arkasında çalışan kulüp personeliyle derin bir bağ hissediyorum. Bana her gün fazladan motivasyon veriyorlar ve biliyorum ki birlikte özel şeyler başarabiliriz." ifadelerini kullandı.
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