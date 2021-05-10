11 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin'e destek

Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin'e destek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

, , Achraf Hakimi, , , , 'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, polisinin işgal altındaki ’te yer alan 'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür Filistin", "'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

ekiplerinden 'da forma giyen Fransız futbolcu , Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.

'da forma giyen Mısırlı futbolcu Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

, Achraf Hakimi, , , 'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.



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