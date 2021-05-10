Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı

Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Menemenspor zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Sancak,"Çok mücadele ettiler, zorluk çektik. Play-Off oynar mıyız diye düşündüğümüz dönemde birinciliğe geldik. Çok büyük başarı, Giresunspor'un 14, Samsunspor'un 10 puan gerisinden 10 haftalık süreçte liderliğe yükseldik. Çok büyük başarı, futbolcularımız ve teknik heyetimi tebrik ediyorum" dedi.