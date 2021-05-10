10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı
Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren Burak Yılmaz, Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 70 puanla 2020-2021 sezonu şampiyonu olarak Süper Lig'e çıktı. Kariyerini Fransa'nın Lille ekibinde sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz ise mavi-lacivertli ekibin başarısını sosyal medya hesabından kutladı. 35 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından "Geldi efsane" paylaşımı yaparak Adana Demirspor'u etiketledi.
Aynı zamanda babası da Adanalı olan Yılmaz'ın bu paylaşımı Adana Demirsporlu taraftarları sevindirdi.
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