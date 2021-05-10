10 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı

Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'de sürdüren Burak Yılmaz, 'den 'e yükselen 'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden , 70 puanla 2020-2021 sezonu şampiyonu olarak 'e çıktı. Kariyerini Fransa'nın ekibinde sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz ise mavi-lacivertli ekibin başarısını sosyal medya hesabından kutladı. 35 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından "Geldi efsane" paylaşımı yaparak Adana Demirspor'u etiketledi.

Aynı zamanda babası da Adanalı olan Yılmaz'ın bu paylaşımı Adana Demirsporlu taraftarları sevindirdi.

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