Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...
Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Lyon ile oynanan deplasman mücadelesinde attığı 2 gol ile geceye damga vurdu. Fransız basını milli yıldızı manşetlerine taşıdı.
Fransa Ligue 1'de oynanan Olympique Lyon-Lille maçına, biri frikikten olmak üzere 2 gol atıp bir de asist yapan Burak Yılmaz damga vurdu.
Milli futbolcu, attığı gollerle takımının 3-2 galip gelmesini sağlarken Lille şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndü.
Tecrübeli ismin "maçın adamı" olduğu yönünde görüş bildiren Fransız basını, Burak Yılmaz'ı manşetlerine taşıdı. İşte atılan o başlıklar...
L'EQUIPE
"Kral Burak Yılmaz, Paqueta'yı cezalandırdı"
FOOT MERCATO
"Herkes, kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor"
MADE IN FOOT
"Burak Yılmaz ve Lille, Olympique Lyon'u nakavt etti"
CANAL SUPPORTERS
"Burak Yılmaz, Lille'e galibiyeti ve liderliği getirdi"
LA PROVENCE
"Burak Yılmaz ve Lille, Lyon'u nakavt ederek liderliği geri aldı"
RMC SPORT
"Çarpıcı... Burak Yılmaz ve Lille, şampiyonluk yarışına sert bir darbe vurdu"
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