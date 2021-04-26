26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Lyon ile oynanan deplasman mücadelesinde attığı 2 gol ile geceye damga vurdu. Fransız basını milli yıldızı manşetlerine taşıdı.

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

Ligue 1'de oynanan - maçına, biri frikikten olmak üzere 2 gol atıp bir de asist yapan damga vurdu.

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

Milli futbolcu, attığı gollerle takımının 3-2 galip gelmesini sağlarken şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndü.

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

Tecrübeli ismin "maçın adamı" olduğu yönünde görüş bildiren basını, 'ı manşetlerine taşıdı. İşte atılan o başlıklar...

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

L'EQUIPE

"Kral , Paqueta'yı cezalandırdı"

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

FOOT MERCATO

"Herkes, kahraman 'ın önünde eğiliyor"

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

MADE IN FOOT

" ve , 'u nakavt etti"

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

CANAL SUPPORTERS

", 'e galibiyeti ve liderliği getirdi"

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

DAILY MERCATO

"Burak, 'u devirdi. PSG'nin önüne geçti"

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

LA PROVENCE

" ve , 'u nakavt ederek liderliği geri aldı"

Son dakika spor haberi: Fransa basınında Burak Yılmaz manşetlerde! Şampiyonluğa koşuyorlar...

RMC SPORT

"Çarpıcı... ve , şampiyonluk yarışına sert bir darbe vurdu"

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