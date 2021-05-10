10 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-2 Sevilla (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid fırsat kaçırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

. Futbol Ligi'nin () 35. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı ve liderlilk fırsatını değerlendirdi.

. Futbol Ligi'nin () 35. haftasında , sahasında oynadığı maçta ile 2-2 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçırdı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında 'in golüyle öne geçen Sevilla, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı ataklarını artıran ev sahibi takım 67. dakikada 'nun golüyle beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Madrid'in lehine bir penaltı pozisyonu için VAR'a giden hakem , 'nun öncesinde elle oynadığını karar verip oyunu devam ettirirken, 76. dakikada bu kez Sevilla lehine başvurulan VAR'ın ardından penaltı noktasını gösterdi.

Sevilla adına topun başına geçen , 78. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi.

Maçın uzatma dakikalarında (Dk. 90+4) ile skoru eşitleyen Real Madrid sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Lider 'in deplasmanda ile 0-0 berabere kalmasının verdiği avantajı değerlendiremeyen Real Madrid, 75 puanla 2. sırada kaldı.

Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk iddiası olan takımlardan Atletico Madrid 77 puanla liderliğini korurken, onu, Real Madrid (75), Barcelona (75), ve Sevilla (71) takip ediyor.

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