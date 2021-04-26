26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Futbol Federasyonu'ndan flaş Avrupa Süper Ligi açıklaması

Bunu yaparlarsa men edilecekler!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Son dakika spor haberleri: yapmış olduğu açıklamada, ''ne' katılan takımların 'dan men edileceğini açıkladı.

, takımlarının ve tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyecek düzenlemenin onaylandığını duyurdu. Alınan karara göre, 'ne katılan takımlar Serie A'dan men edilecek.

'da , ve Inter Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını açıkladıktan sonra gelen büyük tepkiler sonucu geri adım atarak ligden çekilmişlerdi.

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