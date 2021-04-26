26 Nisan 2021, Pazartesi
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İtalya Futbol Federasyonu'ndan flaş Avrupa Süper Ligi açıklaması
Son dakika spor haberleri: İtalya Futbol Federasyonu yapmış olduğu açıklamada, 'Avrupa Süper Ligi'ne' katılan takımların Serie A'dan men edileceğini açıkladı.
İtalya Futbol Federasyonu, Serie A takımlarının FIFA ve UEFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyecek düzenlemenin onaylandığını duyurdu. Alınan karara göre, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar Serie A'dan men edilecek.
İtalya'da Juventus, Milan ve Inter Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını açıkladıktan sonra gelen büyük tepkiler sonucu geri adım atarak ligden çekilmişlerdi.
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