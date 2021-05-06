06 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İlkay Gündoğan'dan alkışlanacak hareket!

İlkay Gündoğan'dan alkışlanacak hareket!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

'nin yıldız futbolcusu , 'de SMA tip 1 teşhisi konulan Aysima bebeğin bağış kampanyasına destek için imzalı forma gönderdi. Forma satışından elde edilecek gelir, Aysima bebeğin bağış kampanyasına destek olarak verilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'de 25 günlükken SMA tip1 teşhisi konulan Aysima bebeğin yaşam mücadelesi devam ediyor. forması giyen Balıkesirli futbolcu , Aysima bebek için düzenlenen yardım kampanyasına destek olarak imzalı formasını gönderdi.

Gündoğan'ın Başkanı aracılığı ile 'den gönderdiği imzalı formasının satışından elde edilecek gelir, Aysima bebeğin bağış kampanyasına destek olarak verilecek.

"AYSİMAYA UMUT OL" bağış kampanyası kapsamında en yüksek ücreti verecek kişiye İlkay Gündoğan'ın imzalı forması takdim edilecek.

Resim

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lille bir Türk yıldızı daha istiyor! Lille bir Türk yıldızı daha istiyor!
UEFA, İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali için seyirci sayısını belirledi! UEFA, İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali için seyirci sayısını belirledi!
Burak Yılmaz nisan ayının en iyisi! Burak Yılmaz nisan ayının en iyisi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör