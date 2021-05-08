İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Leeds United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Leeds United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Tottenham maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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