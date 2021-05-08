08 Mayıs 2021, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik galibiyet dansı!

Fransa Ligi'nde adım adım şampiyonluğa giden Lille'de, milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik Lens maçı sonrası galibiyeti taraftarıyla kutladı. Yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı, aracının etrafına gelen Lille taraftarlarıyla müzik eşliğinde dans etti. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
08.05.2021
ABONE OL

DİĞER
Yusuf ve Zeki'den galibiyet dansı! Yusuf ve Zeki'den galibiyet dansı! 08.05.2021
Lille taraftarından Burak Yılmaz'a sevgi seli! Lille taraftarından Burak Yılmaz'a sevgi seli! 07.05.2021
Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar men edilecek "Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar men edilecek" 26.04.2021
GOL | Mainz 05 2-1 Bayern Münih GOL | Mainz 05 2-1 Bayern Münih 24.04.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
GOL | Mainz 05 2-0 Bayern Münih GOL | Mainz 05 2-0 Bayern Münih 24.04.2021
GOL | Mainz 05 1-0 Bayern Münih GOL | Mainz 05 1-0 Bayern Münih 24.04.2021
Uluç'tan Avrupa Süper Ligi yorumu! Bir takım para babaları... Uluç'tan Avrupa Süper Ligi yorumu! "Bir takım para babaları..." 22.04.2021
UEFA 12 takıma yaptırım uygulayacak mı? Canlı yayında açıkladı UEFA 12 takıma yaptırım uygulayacak mı? Canlı yayında açıkladı 21.04.2021
Canlı yayında flaş iddia! Türkiye'den F.Bahçe ve G.Saray... Canlı yayında flaş iddia! "Türkiye'den F.Bahçe ve G.Saray..." 19.04.2021
GOL | Borussia Mönchengladbach 4-0 Eintracht Frankfurt GOL | Borussia Mönchengladbach 4-0 Eintracht Frankfurt 17.04.2021
GOL | B. M'Gladbach 3-0 Frankfurt GOL | B. M'Gladbach 3-0 Frankfurt 17.04.2021
GOL | B. M'Gladbach 2-0 Frankfurt GOL | B. M'Gladbach 2-0 Frankfurt 17.04.2021
GOL | B. M'Gladbach 1-0 Frankfurt GOL | B. M'Gladbach 1-0 Frankfurt 17.04.2021
GOL | Eintracht Frankfurt 4-3 Wolfsburg GOL | Eintracht Frankfurt 4-3 Wolfsburg 10.04.2021
GOL | Eintracht Frankfurt 4-2 Wolfsburg GOL | Eintracht Frankfurt 4-2 Wolfsburg 10.04.2021
GOL | Eintracht Frankfurt 3-2 Wolfsburg GOL | Eintracht Frankfurt 3-2 Wolfsburg 10.04.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bomba patlıyor! Napoli'den iki yıldız!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın hayran kalmıştı
Son dakika spor haberi: 21'lik yıldız Fenerbahçe yolunda! Avrupa devleri de peşinde
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in flaş ikilisi...
Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü gazeteci böyle açıkladı! Galatasaray ve yeni transfer...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! Transferde çifte harekat
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör