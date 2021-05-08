Son dakika spor haberi: Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik galibiyet dansı!

Fransa Ligi'nde adım adım şampiyonluğa giden Lille'de, milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik Lens maçı sonrası galibiyeti taraftarıyla kutladı. Yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı, aracının etrafına gelen Lille taraftarlarıyla müzik eşliğinde dans etti. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

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