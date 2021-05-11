Manchester United Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de heyecan 35. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Lider Manchester City'nin en takın takipçisi Manchester United zorlu karşılaşmada sahaında Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

Old Trafford'da oynanacak karşılaşmayı Craig Pawson yönetecek.

MANCHESTER UNITED LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Manchester United - Leicester City karşılaşması saat 20.00'de S Sport'ta yayınlanacak.

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