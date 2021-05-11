11 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United Leicester City saat kaçta hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 35. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

'de heyecan 35. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Lider 'nin en takın takipçisi zorlu karşılaşmada sahaında ile karşı karşıya gelecek.

'da oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

MANCHESTER UNITED LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Manchester United - Leicester City karşılaşması saat 20.00'de 'ta yayınlanacak.

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