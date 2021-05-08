08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dev maçta kazanan Chelsea!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 35. haftasında deplasmanda 'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

'de lider , sahasında 'ye 2-1 mağlup olarak sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Ligin 35. hafta karşılaşmasında Manchester City, finalinde de eşleştiği rakibi Chelsea ile 'nda karşılaştı.

44. dakikada 'in golüyle öne geçen Manchester City, 45. dakikada 'nun kaçırdığı penaltı ile farkı artırma fırsatını kullanamadı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 63. dakikada 'in golüyle beraberliği yakalayan Chelsea, 90. dakikada 'nun golüyle güçlü rakibini yendi.

Bu mağlubiyetle lider Manchester City 80 puanda kalırken, Chelsea 64 puanla 3. sıraya yükselerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için önemli bir avantaj sağladı.

Manchester City, yarın 'ın 'ya yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

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