Manchester City 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea deplasmanda Manchester City'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, sahasında Chelsea'ye 2-1 mağlup olarak sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.
Ligin 35. hafta karşılaşmasında Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de eşleştiği rakibi Chelsea ile Etihad Stadı'nda karşılaştı.
44. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçen Manchester City, 45. dakikada Agüero'nun kaçırdığı penaltı ile farkı artırma fırsatını kullanamadı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 63. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle beraberliği yakalayan Chelsea, 90. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle güçlü rakibini yendi.
Bu mağlubiyetle lider Manchester City 80 puanda kalırken, Chelsea 64 puanla 3. sıraya yükselerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için önemli bir avantaj sağladı.
Manchester City, yarın Manchester United'ın Aston Villa'ya yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.
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