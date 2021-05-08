08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Liverpool ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Liverpool ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LIVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Southampton maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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