01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Osasuna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'da ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Osasuna maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Messi'den Haaland için büyük fedakarlık! Messi'den Haaland için büyük fedakarlık!
Lille - Nice maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lille - Nice maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Milan - Benevento maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milan - Benevento maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör