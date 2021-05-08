Almanya Bundesliga'da 32. haftasında Borussia Dortmund ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - RB Leipzig maçı saat kaçta hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da büyük heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Borussia Dortmund zorlu karşılaşmada sahasında Leipzig'i konuk edecek.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Leipzig maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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