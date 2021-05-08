08 Mayıs 2021, Cumartesi

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Borussia Dortmund - RB Leipzig maçı saat kaçta hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - RB Leipzig maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'da 32. haftasında Borussia Dortmund ile RB karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - RB Leipzig maçı saat kaçta hangi kanalda?

'da büyük heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Borussia Dortmund zorlu karşılaşmada sahasında 'i konuk edecek.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Leipzig maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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